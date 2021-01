Municipios acatarán Decreto para reducir movilidad

Como parte de la Alerta preventiva para evitar contagios de COVID-19, el Ayuntamiento de Coatepec informó el cierre temporal de las vialidades del primer cuadro de la cabecera municipal del 22 al 24 de enero.



A través de un comunicado, la autoridad municipal indicó que esto será con la finalidad de reducir la presencia de transeúntes y evitar la propagación del virus.



“Esto con el objetivo de reducir la presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, evitando la propagación del COVID-19 en nuestro municipio”.



Además, se señaló la instalación de filtros aleatorios de revisión en cruceros de la zona centro de este Pueblo Mágico, ambas acciones en un horario de las 8:00 a las 18:00 horas.



Los filtros serán implementados en las calles de Hernández Hernández esquina Miguel Rebolledo, Arteaga esquina Juan Soto, 5 de Mayo esquina San José, Cuauhtémoc esquina Aldama, Morelos esquina Juárez y en Juan Soto esquina Santos Degollado.



En Omealca también aplicarán medidas sanitarias



Ante el decreto que emite el Gobierno del Estado para reducir la pandemia del COVID-19 y dado que en este municipio se han incrementado los casos, las autoridades municipales determinaron cerrar el primer cuadro de esta cabecera municipal a partir de este fin de semana. También se restringirá la movilidad en otras comunidades.



Esto será a partir de este fin de semana -viernes, sábado y domingo-, quedará acordonada la zona centro, no habrá paso vehicular y se buscará bajar a su máximo nivel la movilidad ciudadana, anunció el presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez.



Así también, dijo que los autobuses, así como entran a su terminal saldrán inmediatamente, quienes tendrán que cumplir las medidas protocolarias emitidas por la Secretaria de Salud y lo mismo va para los taxis. Los bares y cantinas quedan totalmente cerrados, anotó.



Los negocios de comida laborarán solamente con entrega a domicilio; abarrotes abrirán de 8:00 a 18:00 horas y esta medida será por cuando menos los próximos 15 días.



La atención en el Palacio Municipal se restringe aún más y el servicio será de 8:00 a 14:00 horas.



Dijo que, tras la reunión con servidores de la Secretaría de Bienestar, se acordó que sí se pagará el Programa a Adultos Mayores –programado para este fin de semana- pero se utilizarán diversas sedes para evitar la conglomeración de estas personas; y sólo se atenderá al beneficiario o su representante. No se permitirán vendedores ambulantes en esos lugares.



Hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que cumplan con las medidas de sanidad, como utilizar correctamente el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel o desinfectante; porque de no hacerlo, seguirán falleciendo familiares y amigos, que se sumarán a las largas listas de miles de personas infectadas y muertos a nivel estatal y nacional.



Aunque oficialmente está en semáforo naranja, “Omealca está en semáforo rojo, está en alerta máxima, porque desde el momento en que han fallecido cuando menos 2 personas y 7 casos confirmados, ya hay una alerta que hay que atender”, señaló.



Puso a la disposición la ambulancia para el traslado de esos enfermos y la alimentación para todas esas familias, para que no salgan de casa.