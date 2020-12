Municipios aumentan su deuda con Instituto de Pensiones

En un periodo de tres años, del 1° de enero de 2018 al 31 de octubre de 2020, aumentó la deuda de tres municipios veracruzanos con el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.



Al elaborar un listado en respuesta a una petición de Transparencia, el IPE informó que 43 Ayuntamientos presentan pasivos de compensaciones con el ente.



En la mayoría de los casos, los presidentes municipales lograron reducir la deuda detectada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la revisión de la Cuenta Pública 2018.



Sin embargo, no todos atendieron el tema de los pasivos con el IPE.



En Amatlán de los Reyes, por ejemplo, la deuda aumentó de 119 mil 952.45 pesos al corte del 31 de diciembre de 2018 a 582 mil 330 pesos.



En Cerro Azul, el Informe de la Fiscalización Superior de 2018 reportó un adeudo al cierre de 2018 de 1 millón 2 mil 212.23 pesos, sin embargo, aumentó a un millón 773 mil 753 pesos.



El ORFIS en 2018 calculó un adeudo de Cerro Azul con el IPE consistente en 204 mil 166.38 pesos en cuotas no aportadas; 308 mil 92.62 pesos en aportaciones y 109 mil 610.55 en recargos; a lo cual se añaden 380 mil 342.68 pesos de ejercicios anteriores.



Otro ejemplo es Jesús Carranza, que de adeudar un millón 708 mil 50.17 pesos, el pasivo aumentó a un millón 765 mil pesos.



En otros casos, aunque los Ayuntamientos redujeron sus pasivos con el ente, la deuda no disminuyó ni un 50 por ciento. Es el caso de Coxquihui, al reportar en 2018 un adeudo de 1 millón 883 mil 528.63 pesos y en 2020, 1 millón 137 mil pesos.



Otro ejemplo es Chiconquiaco, que de sumar una deuda de 540 mil 465.37 pesos, aumentó a 557 mil 564 pesos en 2020; Hidalgotitlán, que de 2 millones 579 mil 498 pesos de deuda con el IPE, disminuyó a un millón 855 mil pesos o Ixmatlahuacan, al reducir su deuda de 1.55 millones a 1.117 millones de pesos.



Por su parte, Juchique de Ferrer, de acumular un adeudo de 4.99 millones de pesos, apenas se redujo 3.3 millones de pesos.