Municipios carecen de infraestructura urbana para personas con discapacidad

A pesar de que en el Estado las personas con capacidades diferentes representan un importante número de la población votante, a excepción de Orizaba no han sido considerados ni por diputados ni por autoridades municipales para incorporarlos a la fuerza productiva ni para recibir algún tipo de incentivo.



Son ciudadanos, pagan impuestos y merecen un trato digno, infraestructura urbana necesaria para su desplazamiento y apoyos funcionales en el caso de quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para salir adelante.



En lo anterior coincidieron la presidenta de la asociación civil “Manos Celestiales”, Aida Merino Montero y el representante de la asociación de Ciegos y Débiles Visuales de Orizaba "Mira por mí", Iván Cortés Gómez.



A excepción de la ciudad de Orizaba, donde se han preocupado por la construcción de banquetas con rampas y apoyo funcionales, de los diputados no se ha generado ninguna iniciativa así como tampoco de otros municipios de la región.



Por ello, solicitaron por separado a los candidatos a los diversos puestos de elección popular que sean verdaderos promotores de un cambio que genere beneficios para todos, ya que las personas con capacidades diferentes son las más abandonadas y carentes de apoyos sociales.



Para muchos, son vistos como una carga y por ello solicitan igualdad de derechos pues se trata de seres humanos y ciudadanos que pagan impuestos y también emiten su voto en la urnas.