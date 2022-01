Municipios de la región Orizaba carecen de experiencia en áreas de sus Ayuntamientos

A tres semanas de haber tomado funciones las nuevas administraciones municipales en la región del Valle de Orizaba, ya se nota la falta de experiencia y atención en áreas importantes como Protección Civil, así como la ausencia de funcionarios donde prevaleció el compromiso para otorgar nombramientos.Luis Palma Déctor, coordinador regional de Protección Civil en la región de Orizaba, recientemente sostuvo una reunión con coordinadores municipales pero no se atrevió a hablar sobre la falta de experiencia que padecen los nuevos funcionarios.En algunos casos, los titulares de electos de Protección Civil admitieron que con el tiempo irán adquiriendo experiencia, pues es su primera participación.Sin embargo, Ricardo Dantorie, comandante de Bomberos Metropolitanos, señala que las coordinaciones de Protección Civil no están enfocadas en lo que deberían enfocarse, que es la prevención. En cambio, asumen riesgos como primeros respondientes en atención de emergencias, combate de incendios y primeros auxilios, cuando en algunos casos no están capacitados."Ellos son los primeros respondientes y podrían extinguir un conato de incendio pero cuando son sustancias peligrosas o una atención prehospitalaria, muchas veces tratan de hacerlo y eso implica un riesgo", dijo.En los municipios de Mariano Escobedo e Ixhuatlancillo se carece de una Coordinación de Comunicación Social pero en otros como Ixtaczoquitlán, los encargados no tienen conocimientos ni experiencia sobre la función de difusión y manejo de imagen.Cabe destacar que en los municipios de Huiloapan, San Andrés Tenejapan y Maríano Escobedo ha sido notoria la ausencia de funcionarios, así como de la falta de atención a ciudadanos que solicitan servicios municipales.