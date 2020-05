Municipios de la zona centro refuerzan medidas preventivas contra COVID-19

Municipios de la zona centro que tienen casos confirmados de COVID-19 siguen realizando acciones de sanitización en todos los sectores y continúan con la instalación de filtros en entradas y salidas.



Córdoba trabaja en coordinación con COFEPRIS, Policía Estatal, Transporte Público y otras áreas municipales.



Sobre todo hacen operativos en campos de fútbol y parques, pues hay gente que lleva niños a jugar pese a la cuarentena.



Córdoba, Fortín, Amatlán, Ixhuatlán del Café, Yanga, Chocamán, Tomatlán, Coscomatepec, Cuitláhuac y Huatusco registran en total 63 casos confirmados y 31 sospechosos, así como 5 fallecimientos, según cifra de la Secretaría de Salud.



Ante ellos los alcaldes decidieron no bajar la guardia y realizar de manera obligatoria algunas acciones como sanitizar unidades de pasaje, taxis, mercados municipales, restricción de accesos a estos lugares, cerrar parques y campos de fútbol y hacer operativos constantes para evitar aglomeraciones.



Aún no hay fecha para que se retomen actividades no esenciales por lo que esperan las indicaciones del gobierno estatal.