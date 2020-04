Municipios de las Altas Montañas buscan prevenir propagación del COVID-19

Municipios de la zona centro no bajan la guardia en torno al COVID-19. Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes e Ixhuatlán del Café han presentado un total 15 casos positivos en conjunto.



En todos se han implementado acciones para prevenir la pandemia y se aplican filtros de sanitización para checar a quienes entran y salen, lavado de calles, parques, y mercados municipales con Hipoclorito de Sodio, además de la limpieza de taxis y autobuses.



Además Córdoba entregó insumos al hospital general "Yanga", así como grupos de primeros respondientes como Protección Civil, Policía y Tránsito Municipal así como el área de salud.



El DIF municipal sigue con operativos en lugares de mayor concurrencia infantil, como parques y campos de fútbol a fin de exhortar a los padres que no salgan de casa con niños pequeños.



En Amatlán de los Reyes, Ixhuatlán del Café y Fortín, se están lavando calles y edificios públicos, pero además no se deja de informar a la gente acerca de la situación que prevalece por el COVID-19.



El llamado de cada autoridad de los municipios antes mencionados a la ciudadanía es que no bajen la guardia, pues los casos de coronavirus podrían incrementar en los próximos días.



Lo anterior debido a que las calles lucen abarrotadas y sin que los peatones respeten las medidas de prevención para evitar contagios.