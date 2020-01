Municipios de Veracruz usan recursos federales de seguridad para pagar la luz

Con recursos del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (FORTAMIN), ayuntamientos de Veracruz pagan servicios básicos como la electricidad, criticó el senador Ernesto Pérez Astorga.



Indicó que si bien esto no representa un “robo de dinero”, sí implica el uso de fondos para rubros ajenos a la prevención del delito, dado que desde el punto de vista de ciertos ediles, el alumbrado público es parte del tema de seguridad.



“No digo que se estén robando el dinero, sino que lo usan para pagar la luz, para dar un ejemplo, dicen que es un tema de seguridad y eso no está catalogado para eso”, dijo el legislador.



Pérez Astorga observó la necesidad de formar contralorías ciudadanas para garantizar la aplicación del FORTASEG en la seguridad y no para el pago de otros rubros.



Advirtió que en Veracruz existe un déficit de 65 por ciento en materia de seguridad por el número de elementos policiacos en proporción de la población.



“Quisiera que se hicieran comités o consejos de ciudadanos para que puedan estar verificando que puedan estar verificando que están siendo utilizados para la seguridad porque desafortunadamente sabemos qué hay Ayuntamientos que están manejando recursos indiscriminadamente para otro tipo de elementos”, concluyó.