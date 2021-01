Municipios en Altas Montañas se quedan sin vertedero por clausura de PMA

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) anunció que clausuró temporalmente el relleno sanitario de Nogales.



Lo anterior luego de implementar un operativo por el incumplimiento de la empresa Constructo, encargada del sitio.



Mediante un comunicado, la PMA argumentó que procedió tras la denuncia formal por parte del cabildo municipal de Nogales, descubriéndose que la empresa antes mencionada estaba operando ilegalmente en el sitio, puesto que estaban ampliando una segunda etapa del relleno sanitario y el comodato ya había vencido en el año 2018.



A su vez, la empresa no presentó sus permisos correspondientes al manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial y su Manifiesto de Impacto Ambiental está vencido desde el año 2009; además de que sus celdas seguían en operación a pesar de que su tiempo de vida útil ya había caducado.



De acuerdo con la Procuraduría, en el recorrido se observó que la empresa no cumplió con las medidas de mitigación impuestas por la PMA en abril de 2020, destacando que siguen extrayendo material pétreo, cuyo banco no cuenta con los permisos correspondientes, sin mencionar que los sellos que se colocaron en el área de una de las celdas fueron violentados; toda esta evidencia ameritó la clausura del relleno.



Cabe destacar que el Subprocurador Ernesto Cuevas y la Lic. Karina Miranda se reunieron con el alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, para informarle la clausura añadiendo que se les notificó a los municipios de la región de las Altas Montañas que ya no pueden seguir tirando basura en el sitio.