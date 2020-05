Municipios en las Altas Montañas deben crear relleno sanitario, afirma consultor

Para la zona centro urge un relleno sanitario pues cada vez se complica más para los municipios de las altas montañas tener un lugar de disposición final para sus desechos, reconoció el consultor ambiental, Guillermo Montealegre Quintero.



Explicó que en el caso de Córdoba es necesario que se coordine con varios municipios a fin de lograr tener un predio para todos, pues se requiere un presupuesto bastante amplio para hacer estudios de impacto, predio y equipamiento, lo cual no es tan sencillo obtener.



Refirió que actualmente solo se tiene el relleno de Nogales pero ha presentado problemas por los lixiviados y está a punto de saturarse, aun cuando ya abrieron otra celda.



Reiteró que los ayuntamientos deberán coordinará para enfrentar el problema pues no hay otra solución para ello.



El especialista recordó que el relleno sanitario es un proyecto de ingeniería que lleva muchos estudios y análisis con respecto al suelo, subsuelo y condiciones ambientales.



Reconoció que las autoridades de la zona han querido avanzar en el tema pero la ciudadanía no los deja.



Mencionó que Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Fortín, Amatlán, Ixhuatlán del Café, Cuichapa, Tezonapa y Córdoba deberían unirse para hacer este proyecto de lo contrario seguirá siendo un grave problema.