Municipios en semáforo verde podrían hacer ceremonia de “El Grito de Independencia”

Aproximadamente 20 municipios del Estado de Veracruz que se encuentran en semáforo epidemiológico color verde podrían realizar los festejos del 15 de septiembre, adelantó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



Durante entrevista posterior a la Guardia de Honor ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, el funcionario estatal expresó que la mayoría de municipios veracruzanos no realizarán ceremonias alusivas al Grito de Independencia, para evitar contagios por COVID-19.



Sin embargo, dijo que se analiza que los municipios que están en verde puedan llevar a cabo el evento presencial.



Y es que el encargado de la gobernabilidad en Veracruz reconoció la “solidaridad” de la mayoría de las autoridades municipales para hacer eco a la petición del Estado y evitar acciones que pongan en riesgo la salud de la población.



Es por ello que reiteró que la mayoría de los 212 municipios veracruzanos no llevarán a cabo ceremonias presenciales alusivas a las festividades patrias y sólo se analiza la posibilidad de que se puedan realizar en no más de 20 municipios que se encuentran en semáforo verde.



“Hemos platicado con los Alcaldes y hay una excelente disposición, en algunos casos que son los que se están valorando donde el semáforo está en verde. Se está analizando hacer un pequeño acto”, dijo al reiterar que el gobernador Cuitláhuac García realizará una ceremonia virtual.



“En el caso del Palacio de Gobierno, el Gobernador va a hacer una ceremonia virtual, por lo que convocamos a la sociedad xalapeña y municipios vecinos a que no vengan a Palacio ni a Plaza Lerdo”, expuso.



Cisneros Burgos agregó que tampoco habrá desfile alusivo a la “Independencia de México”, para evitar la aglomeración de personas y con ello, el riesgo de contagios por COVID-19.



“No habrá desfile, estará cerrado el centro, hacemos un llamado a la gente para que podamos seguir colaborando y que los contagios vengan a la baja”, finalizó Eric Cisneros.