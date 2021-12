Municipios incurrieron en “moches” con empresas que les elaboraron sus Atlas de Riesgo

Municipios del Estado incurrieron en “moches” con empresas a cargo de la elaboración de sus Atlas de Riesgo, por ello la Federación tuvo que suspender este programa y a la fecha en Veracruz sólo 39 de los 212 ayuntamientos cuentan con este sistema.La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, recordó que se identificó una mala práctica respecto a los recursos que destinaba Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la actualización o elaboración de dichos mapas.“Lo que pasaba con esos recursos es que correspondía más o menos como un millón de pesos a quienes lo estaban elaborando por primera vez y como 750 mil pesos a los municipios que más bien se iban a actualizar.“El problema que había con estos fondos, con estos recursos, es que por lo general ya había empresas que se dedicaban a la elaboración de riesgos que se acercaban con las autoridades municipales y les decían tú nada más fírmame aquí y yo me encargo de la gestión del recurso, de bajarlo, de gastármelo y hasta de pasarte tu mochada”, expuso en su comparecencia en el Congreso local.Señaló que estos documentos carecían de precisión para la toma decisiones y ordenamiento urbano en asuntos de construcción en zonas, sitios propensos a deslaves o zonas de inundaciones, así como infraestructura que puede comprometerse con una construcción.Pese a esto, señaló que en Poza Rica la Unidad de Protección Civil elaboró su propio Atlas de Riesgo en conjunto con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estrategia que se podría retomar para los ayuntamientos faltantes.En cuanto a los cuerpos de bomberos, reconoció que actualmente la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz es “inaplicable”, ante la falta de un reglamento en la materia.Mencionó que había un olvido institucional y a la fecha se revisan las condiciones de estos elementos, fortaleciendo a las unidades municipales con la entrega de 18 vehículos a 15 cuerpos de bomberos con una inversión de 29 millones de pesos.“Nosotros sabemos de 62 cuerpos de bomberos de los cuales solamente tenemos registrados 16”, agregó la funcionaria, señalando que el resto no puede integrarse al Sistema Estatal de Protección Civil, de ahí que no pueden recibir apoyos de la dependencia.Respecto al reglamento señaló que pese a que hay una Ley en la materia esta es inaplicable como está, por ello es necesario reformarla para que los Ayuntamientos tengan la obligación de destinar recursos a sus cuerpos de bomberos y la capacidad de que puedan obtener ingresos propios por servicios adicionales a los auxilios que realicen.