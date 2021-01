Municipios “inflan” cifras de afectados por desastres naturales: Protección Civil

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que trabajan para que los municipios no continúen con la mala práctica de inflar el número del total de personas afectadas por algún desastre natural.



"Desde que nosotros llegamos, hemos buscado la manera de no politizar los apoyos, de no entregar insumos humanitarios más que a las personas que resultan afectados y que lo necesitan. Verificamos los datos que nos dan cada municipio, que es algo que hemos realizado desde que llegamos. Hasta el día de hoy muchas veces las autoridades municipales nos inflan los datos, nos dicen que hay 800 afectados y tenemos 100".



En ese sentido, aseguró que al involucrar más dependencias e instituciones en la entrega de insumos, se garantiza que estos lleguen directamente a las personas que lo necesitan.



"Tener el apoyo del DIF Estatal, la Secretaría de PC, el Ejército que nos acompañan en algunos casos, pues eso transparenta los apoyo. Entregar casa por casa también nos ayuda a que le lleguen a las personas que realmente están afectadas".



Aunque no especificó cuáles son los Ayuntamientos que realizan estás prácticas, indicó que son prácticamente todos, ya que es un acto que lo veían "común" o "normal" en gobiernos anteriores.



“Lo hacían bajo la lógica de que no se les iba a dar lo que pedían, entonces solicitaban más. Afortunadamente ya llevamos dos años haciendo estás verificaciones y esto ha disminuido la incidencia”.



Y es que Osorno Maldonado, recordó que al hacer una análisis de recursos empleados para apoyar a afectados por frentes fríos, huracanes, sequía y demás, estos se incrementaban en proceso electorales.



"El más reciente que tenemos en el 2018, el presupuesto de la secretaría contemplaba 13 millones para insumos de asistencia humanitaria y nosotros en este año que fue complicado, nos gastamos 2 millones, eso nos da evidencias que se hacía un mal uso de estos recursos y comprar el voto", lamentó.