Municipios piden a veracruzanos reforzar medidas contra COVID-19

Autoridades del municipio de Ayahualulco informaron que ante el caso confirmado de COVID-19 por la Secretaría de Salud Estatal en ese lugar, es necesario que la población evite viajar a otros Estados, además de acatar la Sana Distancia y permanecer en sus casas el mayor tiempo posible.



A través de un comunicado, reiteraron que los espacios públicos permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones de ciudadanos.



“Ante el caso confirmado en nuestro municipio, seguimos exhortando a toda nuestra población que por la seguridad de todos no viajen a otros Estados, principalmente a la CDMX donde ya hay más casos, pedimos acatar la Sana Distancia, permanecer en casa, acatar las disposiciones que emite la propia Secretaría de Salud del Estado todos los días y que son compartidos a través de nuestra página”, explica el comunicado.



Asimismo, se indicó que se ofrecerá comida gratuita en Comedores Comunitarios ubicados en distintos puntos de la cabecera municipal y en las localidades de El Triunfo y Tlalconteno.



La autoridad municipal también precisó que se colocaron más lonas alusivas a las medidas de prevención contra el COVID-19 y se continuará dotando de gel antibacterial a los Centros de Salud y del IMSS en la cabecera y en las comunidades de San Isidro, Xololoyan, Tlalconteno, Los Altos y El Triunfo.



Orizaba endurecerá medidas



“Estas semanas son cruciales, debes permanecer en casa para que cuando volvamos a salir a las calles, estemos todos”, expresó por su parte también en comunicado el Ayuntamiento de Orizaba, en el cual asegura que con la entrada a la Fase 3 de COVID-19, serán endurecidas las medidas de prevención en la ciudad.



Por medio del comunicado oficial 38, las autoridades municipales se dirigieron a la población, recordándoles que este 21 de abril de 2020 se ha decretado a nivel nacional la Fase 3, por la pandemia del coronavirus en México, lo que significa que se prevén más contagios y hospitalizaciones de manera acelerada.



“Desde ayer en la junta del Comité Municipal del Protección Civil de Orizaba, decidimos endurecer las medidas de prevención de nuestra ciudad. Conscientes de que hoy más que nunca debemos acatar y reforzar las medidas de prevención ante el contagio, cuya única misión es salvaguardar tu salud”.



Por ello enfatiza el comunicado que la gente no debe salir de casa, a menos que sea completamente necesario, que use el cubrebocas, que laven sus manos de manera frecuente y respeten la sana distancia.