Municipios piden créditos porque Federación les quita recursos, critica PAN

Debido a la eliminación de recursos del Ramo 028, Ayuntamientos de Veracruz comprometieron el 25 por ciento de su Fondo de Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) a cambio de un adelanto de participaciones federales, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.



En ese sentido, admitió que ediles de su partido, entre ellos Juan Antonio Aguilar Mancha de Tuxpan y Fernando Yunes Márquez de Veracruz, se quejaron de la falta de dinero en sus presupuestos y de ahí, justificaron la contratación de créditos.



"Ya tuvimos reuniones con ellos (con los alcaldes) por la situación grave que se presenta porque del Gobierno del Estado no hay obra, ningún tipo de obra para los municipios y del Gobierno Federal menos", dijo.



De hecho, alertó de una dificultad para los municipios para cerrar el año 2020 o iniciar el 2021 ante una imposibilidad de generar ingresos.



"Los Ayuntamientos están teniendo conflictos económicos porque el Gobierno Federal les está quitando los recursos, precisamente el Ramo 28 y con el cual contaban con bases para construir más obra y muchos Aayuntamientos carecen de la capacidad de obtener recursos propios porque son municipios muy pequeños. Ese es el grave problema", dijo.



Adjudicó al Gobierno Federal el hecho de incrementar la pobreza en los municipios.



"En efecto y posiblemente el año que entra o al finalizar puedan tener problemas graves de recursos porque no hay manera de como producirlos, el Ayuntamiento no genera recursos, sólo capta impuestos pero generalmente no son tan grandes como para mantenerlo", dijo Guzmán Avilés.