Municipios veracruzanos incumplen con información sobre uso de recursos federales

El Estado de Veracruz se encuentra ubicado en los últimos lugares con respecto del Índice de Calidad de Información reportada sobre los recursos federales transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



En la última actualización que se tiene en la plataforma transparenciapresupuestaria.gob.mx se observa que las entidades con el índice más bajo fueron Veracruz, Sinaloa, México y Oaxaca.



Se reporta que Veracruz contó con 48 programas presupuestarios de los cuales no reportó 10.4 por ciento de las transferencias de recursos, lo que representa un porcentaje del 3.24 de presupuesto respecto a lo que la SHCP ministró en el 2019.



De acuerdo con la plataforma, el Gobierno del Estado de Veracruz cumplió en un 94.3 por ciento de porcentaje de indicadores de metas y avances.



No obstante, en el caso de los municipios sólo cumplieron un 53.5 por ciento, siendo de los peores ubicados a nivel nacional en relación con otros Estados.



El objetivo del Índice de Calidad de la Información (ICI) es identificar el grado de cumplimiento de los gobiernos locales respecto a sus obligaciones de informar sobre los recursos que se les transfieren. Dichos informes incluyen información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos por medio de aportaciones federales, subsidios y convenios.



Todos estos recursos son transferidos a las entidades federativas y municipios con miras a alcanzar beneficios específicos en la población, por lo que es de vital importancia conocer si se están ejerciendo adecuadamente.



En el listado se observa también que Veracruz es de los Estados que cuenta con el menor número de proyectos validados por ramo, lo que significa que su esfuerzo no ha sido mayor para poder lograr el aval para concretarlos.



Transparencia Presupuestaria subraya que este componente es en el que las entidades federativas deben de trabajar más a fin de lograr mejores calificaciones en el Índice de Calificación de Información (ICI).