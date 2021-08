Un hombre con COVID-19 que urgía atención del IMSS en Poza Rica falleció por el virus tras haber sido ingresado este domingo.Se trata de Gustavo Naveda Gutiérrez, de 66 años de edad, cuya esposa, Marisela García, había denunciado que no lo recibían pues el Instituto no tenía espacio para más pacientes con Coronavirus.Según había detallado, inicialmente médicos lo atendieron el 6 de agosto pero no consideraron que requiriera ser internado.Después su condición empeoró y Marisela comenzó a llamar al IMSS para que lo atendieran de urgencia.Se explicó que Naveda Gutiérrez fue ingresado hasta la noche de este domingo, falleciendo la madrugada de este lunes.