Murió uno de los heridos durante explosión de ducto

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, confirmó la muerte de una de las dos personas que resultaron lesionadas durante la explosión de un ducto de gas de PEMEX en el municipio de Chacaltianguis.Como informara el gobernador Cuitláhuac García previamente, el funcionario reiteró que la explosión que a un costado del tramo carretero Chacaltianguis-Tlacojalpan ocurrió por el robo de gas.“Estamos atendiendo esto que no es un accidente, lamentablemente acabamos de sobrevolar y lo que tenemos de reporte en la mañana pues es que todavía algunos paisanos nuestros lamentablemente todavía no quieren dejar la práctica del huachicoleo, ahora de gas; lamentablemente se dio este tema (…) Este no fue un accidente, este es producto de que todavía muchos consentimos o algunos consentimos estas actividades ilícitas”, dijo.Detalló que en el sobrevuelo sobre el lugar de la explosión se ubicaron un par de pipas cercanas al ducto, lo que hace reafirma la versión del robo de combustible.El Secretario de Gobierno advirtió que la administración estatal no permitirá ese tipo de actividades y se investigará quiénes fueron los responsables de la explosión para que les castigue conforme a la ley.Incluso afirmó que se actuará en contra de autoridades locales en caso de que estuvieran involucradas en lo ocurrido.Por lo pronto, Cisneros Burgos comentó que no se quiere adelantar y que será la Fiscalía General de la República la que investigará.