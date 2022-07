Museo de Antropología de Xalapa falla con la inclusión

A través de redes sociales una mujer con discapacidad exhibió la falta de inclusión del Museo de Antropología de Xalapa (MAX).Se trata de la usuaria en TikTok, Aislinn Bello, quien mediante un video presentó lo difícil que fue acceder al inmueble a través de una rampa que no es apta para ser utilizada por personas que se desplazan en silla de ruedas.“Esto no es inclusión. Nos pone en peligro y nos hace perder independencia”, señaló mediante una publicación.En la grabación se puede observar a un hombre ayudándola a bajar de una rampa inclinada y sin barandales, la cual no podría recorrer por sí misma sin ponerse en peligro de caer.Cabe destacar que el MAX de la Universidad Veracruzana (UV) se presenta como el segundo recinto museográfico más importante de México, después del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec.En su página oficial, el museo dice esperas por visitantes en estas vacaciones: “En este periodo vacacional, ven y disfruta una entretenida experiencia cultural con toda la riqueza arqueológica que guardan las salas del Museo (…)”.Se precisa que durante todo el mes de julio y hasta el 10 de agosto, estará abierta al público la exposición Luces nocturnas, del joven artista Keibun Obed y en la Sala de Exposiciones Temporales la muestra recién inaugurada “Sueño, anatomía y paisaje: encuentros estéticos México-Japón”.En cuanto a las novedades que se exhibirán especialmente en el mes de julio se encuentra “La Música en la Huasteca”, detallando que tan sólo en julio el museo recibió mil 420 visitantes.