Músico orizabeño radicado en Ucrania pide a familiares no alarmarse; “estamos bien”

"Estamos bien. Disculpen que no les responda, estoy organizándome para moverme con la familia de mi pareja al Este de Ucrania. ¡Muchas gracias por su preocupación, buenos deseos y oraciones!", confirmó a través de redes sociales el orizabeño y concertista, Antonio "E", radicado en Kiev, ciudad capital de Ucrania."Quiero agradecer a todos mis amigos y conocidos que me escriben por este medio preguntándome por la situación actual en Ucrania, les informo que estoy bien como la gran mayoría de la población en Ucrania, el día de hoy entre las 5 y las 6 de la mañana hubo un ataque con misiles por parte de Rusia"."Estos ataques fueron hechos a aeropuertos y centros de comunicaciones militares, la población civil está a salvo. Por favor, no entren en pánico y no promuevan información falsa o alarmista", concluyó en su comunicado."Toño", como le dicen de cariño familiares y amigos, destacó en su formación académica en la Escuela Secundaria Técnica 84 y CONALEP de Orizaba. Posteriormente continuó su formación universitaria como licenciado en Psicología en la Universidad de Sotavento.Antonio es concertista especializado en instrumentos de cuerda, principalmente de violín. Se desempeñó como Maestro en el Centro de Capacitación Artística -CCA- en Río Blanco y en 2016 se mudó a Kiev, Ucrania, donde vive actualmente con su pareja Olesya.El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el pasado 16 de febrero, 32 familias mexicanas fueron trasladadas de Kiev a la frontera suroeste de la nación, en Ivano-Frankivsk.Sin embargo, el Consulado de México en Ucrania no ha confirmado el número total de familias asentadas en Ucrania, ni cuántas continúan asentadas tras el inicio de las hostilidades.