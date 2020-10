Músicos callejeros se quejan por falta de apoyo del Gobierno durante pandemia

Músicos Independientes de la ciudad de Xalapa pidieron el apoyo de las autoridades estatales o municipales, ya que desde el mes de marzo que solicitaron despensas por verse afectados a causa de la pandemia COVID-19 no han recibido absolutamente nada.



María Ortíz García, integrante del dueto “Romance Campirano”, señaló que por ser músicos callejeros, los gobiernos lo único que hicieron fue ignorarlos.



"Solamente venimos a decirle al Gobernador que no se vale que a aquellos que están ganando sueldos se les esté apoyando mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre. Es fácil decir quédense en casa".



Músicos que se suben a los autobuses, que tocan en bares, restaurantes, parques y en la calle, explicaron que uno de sus compañeros al querer subir a una unidad, el chofer no se lo permitió.



"Desgraciadamente a uno de nuestros compañeros le dijo el chofer que no podía cantar. El señor se bajó llorando. Nos quitaron camiones, nos quitaron parque Juárez, ferias, nos quitaron todo. Ya hemos acudido a varios lugares para pedir apoyo y nada".



Son alrededor de 120 músicos que solicitaron ayuda en el mes de marzo al quedarse sin ingreso por la pandemia, por lo que suplicaron también solidaridad de la ciudadanía al número, 228 160 2949, con el señor Teodoro Arellano.