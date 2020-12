Músicos claman ayuda al Gobierno para afrontar falta de ingresos por pandemia

Músicos afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) lanzaron un llamado a las autoridades estatales y federales para que se les apoye con algún programa y continuar sobreviviendo en la pandemia COVID-19.



Al respecto, el secretario general de CATEM, Juan Enrique Santos Mendoza, informó que nunca fueron atendidos por los encargados de los programas sociales, y no sólo es un problema que padecen los músicos, sino todos los agremiados a la organización, como taxistas, transportistas, albañiles, haciendo un total de 120 mil en la entidad.



"La confederación como tal, no ha recibido esos apoyos. Sabemos que algunos músicos de la CATEM se han inscrito a estos programas y han tenido los beneficios, algunos, pero la mayoría no. Pedimos a Manuel Huerta que le ponga un poquito de atención a los músicos, porque deben llevar sustento a su familia, no solo a los de la CATEM, a todos los músicos".



Además, no descartó unirse a la petición que realizó la agrupación Los Súper Caracoles de solicitar pagos por adelantado al Gobierno del Estado y cumplir con estas fechas cuando los eventos masivos ya puedan llevarse a cabo en la entidad.



"Estamos en la misma sintonía; los músicos queremos trabajar ya, necesitamos hacer un movimiento con gobierno del estado".



Aunque no han sido respaldados por el gobierno morenista, indicaron que continúan esperanzados en recibir la atención que necesitan todos los agremiados de la CATEM.