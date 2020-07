Músicos de Coatzacoalcos siguen a la espera de apoyos de Gobierno

Músicos de Coatzacoalcos solicitaron a las autoridades ser tomados en cuenta en programas sociales de los tres niveles de Gobierno pues a cuatro meses de pandemia no cuentan con recursos para seguir manteniendo a sus familias.



En el parque Independencia de Coatzacoalcos, el secretario general del Sindicato de Músicos de esta ciudad, José Roberto Urbano, añadió que aunado a ello piden servicio médico pues no tienen cómo costearlo en caso de enfermar.



Y es que con la situación del Coronavirus no han podido dar servicio desde marzo, de ahí que no generen ingresos económicos para llevar a casa.



Para subsistir, los afectados han tenido que empeñar sus instrumentos y equipos musicales, ya que han acatado las medidas preventivas.



“La pandemia nos ha pegado, cuatro meses sin trabajo, todos los eventos cancelados. Venimos a ver si nos integran en algún programa social, de trabajo o préstamos así como servicios médicos porque la mayoría de los músicos no tienen cómo solventar, han tenido que llegar al extremo de vender los equipos o empeñarlos porque ya no es posible soportar esta pandemia”, expresó.



Abundó que este martes hicieron un pliego petitorio para entregarlo a las autoridades municipales y ver si así son tomados en cuenta y apoyados.