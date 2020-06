Músicos de región Orizaba tocan de casa en casa, para sobrevivir crisis

Un promedio de 500 músicos de la región Orizaba, entre tríos, duetos, bandas y cantantes, subsisten tocando melodías de casa en casa. La crisis económica por el COVID-19, generó que desde el pasado mes de marzo se quedarán sin trabajo.



Edgar Constantino Sánchez, integrante del trío “Romance”, señaló que antes de la pandemia tenían entre ocho y 12 contratos por mes y una participación activa en restaurantes y cafeterías.



A dos meses de la crisis sanitaria no hay trabajo, no hubo eventos, ni contrataciones, ocasionando una afectación aun mayor a la economía familiar donde deben pagar renta, alimentación y transporte.



“No hay trabajo. En las mismas andan unos 500 músicos que estamos registrados en la región de Orizaba; entre tríos, dúos, bandas o rancheros y cantantes que se presentan con músicos”.



“Este año no hubo graduaciones, que es donde uno puede agarrar un poco de trabajo, tampoco bodas, quinceaños o festejos en general. Íbamos al día y con esto, ahora está muy difícil la situación”, explicó el músico que este año cumplió 17 años de llevar sus melodías en diversos escenarios.



Desde el mes de mayo, señaló, grupos de músicos salen a la calle. Visitan hogares y comercios entonando diversas melodías y géneros musicales, a cambio piden una moneda para ayudarse.



“Si antes te ganabas al día unos 200 pesos por músico, ahora sólo nos tocan 70 o 100 pesos en un día para llevarle a la familia. Tenemos que buscarle y aunque no estamos organizados para dividirnos las zonas, a diarios nos encontramos y saludamos en la calle”, explicó.



El músico reconoció que a partir de ahora, el trabajo estará más escaso y al no ser un servicio de primera necesidad, cada día será más difícil porque mucha gente, al igual que ellos, se quedó en el desempleo.



Indicó que no han recibido apoyo alguno de los gobiernos y lo que se brinda actualmente es insuficiente y no alcanza para tanta gente, como es el caso de las despensas que sólo se entregan una vez por familia en municipios como Orizaba.