Músicos de Veracruz, sin seguridad social, sin sueldo fijo; urgen atención

En el Día del Músico, integrantes de este sector pidieron al Congreso del Estado que legisle para garantizarles mejores condiciones laborales y prestaciones, ya que a un año y medio de la pandemia, la situación económica para muchos sigue siendo difícil.En conferencia de prensa y a propósito del nombramiento de Xalapa como Ciudad de la Música por parte de la UNESCO, Marcos Chávez Malpica recordó que 4 mil 500 de los 5 mil músicos en el Estado viven sin seguridad social y sin un sueldo fijo.“Respetando a los que están en la burocracia, como los de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Veracruzana (UV), el Ayuntamiento pero les quiero decir que esos son solamente un 10% de los 5 mil músicos, 500 tienen sueldo y prestaciones sociales pero 4 mil 500 músicos no tienen en todo el Estado”, puntualizó.Al insistir que la música la hacen los músicos y preguntar cómo viven ellos, Chávez Malpica acusó a las dirigencias “pseudo sindicales” de aprovecharse de recibir apoyos de los Gobiernos y “vivir de eso”.Pidió al próximo alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al diputado local, León David Jiménez Reyes, quien llevó a tribuna el nombramiento de Xalapa como Capital de la música, que realicen un anteproyecto a favor de los músicos.“Que el diputado León haga un anteproyecto para poder trabajar todos juntos, de un sindicato o de otro sindicato, porque eso sería fortalecer al músico, darle de comer al músico, vestir al músico, porque tenemos un año y nueve meses sin trabajo y a la fecha no hemos recibido una despensa de ninguna institución”, aseveró.En ese sentido, reiteró que pese a haber entregado documentación para recibir algún apoyo, hasta el momento no han tenido respuesta.“Está bien la propuesta que hace el diputado Léon pero que piense quién hace la música y cómo están los músicos”, señaló el músico xalapeño para luego enseñar una “trompeta” de juguete y con el tricolor patrio, que dijo le regalará al legislador para que los tome en cuenta en sus propuestas legislativas.