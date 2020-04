Músicos de Xalapa esperan apoyo prometido por Gobierno

Músicos del Sindicato Filarmónico del Estado de Veracruz también se unieron a las exigencias hacia el Gobierno Estatal y Municipal con apoyos económicos ante la pandemia del COVID-19.



El secretario general de la organización, José Luis Ramírez Reyes, lamentó que no exista una pronta respuesta por parte de los dos entes de Gobierno para ayudar a todos los que se están quedando sin trabajo.



"Nosotros no estamos de acuerdo en los mecanismos que se están usando porque hay incongruencias. Se supone que es para que la gente esté en su casa. Nosotros como organización estamos facilitándoles la información", dijo.



Mencionó que las administraciones deberían estar preparadas de manera económica para un problema de esta magnitud.



"Lo que queremos es que haya un recurso económico. Debe de existir un dinero dispuesto para emergencias, porque se supone que la Capital del Estado tienen el segundo presupuesto más alto. ¿Qué pasa con la música, qué pasa con los compañeros, qué vamos a hacer?".



Agregó que no es urgente pavimentar calles en esta contingencia sanitaria, sino ayudar a todos los afectados por las medidas estipuladas a causa de la pandemia.