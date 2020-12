Músicos en Tuxpan conservan amor al arte, pero siguen sin trabajo

Con más de ocho meses inactivos, los grupos musicales son uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, señaló Frank Montaño, secretario general del Sindicato de Músicos de la CTM Sección 47 de este puerto.



Y aunque admitió que con el inicio del mes decembrino han tenido algunas actuaciones, aun no se puede hablar de una recuperación económica, pues todavía no se permite realizar eventos masivos y amenizan “fiestas pequeñas” con escaso número de asistentes.



Dijo que lo anterior es apenas un respiro y “así seguirá por más tiempo porque en Tuxpan estamos en semáforo sanitario naranja y no se pueden organizar grandes bailes”, lamentó.



Mencionó que esta pandemia, que no se ha podido superar y ha sido devastadora para diferentes sectores, entre ellos los que amenizan fiestas, al grado que han tenido que empeñar y, en algunos casos, hasta vender sus aparatos.



"A nosotros nos ha pegado más porque vivimos de la música y si no tocamos pues no comemos, no trabajamos y no llevamos sustento a las familias, pero esperamos que ya muy pronto esto vaya cambiando y tenemos que buscar la manera de seguir trabajando", concluyó.