Músicos y comerciantes, esperanzados por Día de las Madres

Tras dos años con muy baja demanda de servicios por la pandemia de COVID-19, el gremio de los filarmónicos afina todo el repertorio en la víspera de la celebración del Día de las Madres.José Guadalupe Yáñez, integrante de un grupo local de mariachis, indicó que no se quejan, ya que a partir de diciembre del año pasado les ha ido mejor en cuanto a contrataciones, pero “apenas es para recuperarse” luego de baja actividad desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo de 2019.Añadió que la mayoría de los músicos de distintos géneros tiene en estas fechas la oportunidad de amenizar festejos, y los que no logran contratos salen a las calles, restaurantes y hasta los cementerios para amenizar la festividad y obtener ingresos.A la vez, los comerciantes del sector restaurantero, regalos, pastelerías, florerías y otros rubros, prevén un incremento “del doble o a lo mejor hasta un poquito más”, indicó al respecto María Elena Cobos, dedicada a la venta de arreglos en la vía pública.“Pienso que nos irá mejor con el favor de Dios. La crisis (económica) todavía nos está pegando a todos, pero son fechas que no se dejan pasar y algo se les regala a las madrecitas para demostrarle el amor. Aunque se dice que se debe demostrar el cariño todo el año, esta fecha es especial”, abundó.