Muy pronto podrían ser detenidos asesinos de comunicadoras de Cosoleacaque: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregó pruebas suficientes recabadas del lugar de los hechos registrados el pasado lunes en el municipio de Cosoleacaque, donde dos periodistas perdieron la vida, por lo que, en breve se podrían realizar las detenciones de los probables responsables, expresó el titular de la SSP en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que se recabaron los videos de las cámaras de vigilancia de la zona y todo el material se entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns, para que se integrara en la carpeta de investigación.“Hay datos importantes que ya se integraron en la carpeta de investigación, tengo entendido que ya van avanzadas las investigaciones y en próximo tiempo pudiéramos dar con los responsables”, expuso.A decir del encargado de la seguridad en Veracruz, en este tipo de delitos no se debe descartar ninguna de las líneas de investigación; en este caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez habría informado que existían 4 líneas de investigación, una de ellas que tenía que ver con su trabajo periodístico.Gutiérrez Maldonado expuso que, ante un caso como estos, se activa el Código Rojo y actúan junto con Guardia Nacional y la Marina, con quienes realizaron las labores en la zona.“Se encontraron varios indicios, varias imágenes, que nos van a servir para poder dar con los responsables”, insistió.Y es que, a través de las cámaras de viviendas de la zona, de los negocios y del C4, se logró trazar tanto el posible trayecto tomado como las imágenes de los presuntos responsables, aseveró Gutiérrez Maldonado.“Yo te puedo asegurar que la Fiscalía va a dar resultados muy pronto, como ya los dio en los anteriores casos; en todos los casos en los que se ha atentado contra periodistas hay personas detenidas y órdenes de aprehensión giradas y esta no será la excepción”, dijo.Fue el lunes 9 de mayo a las 15:00 horas, cuando a través de una llamada al número de emergencias 911, el C4 recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la calle Benito Juárez de la colonia Cerro Alto del municipio de Cosoleacaque.Al llegar la unidad de auxilio, los oficiales se percataron de que dos personas habían sido atacadas con armas de fuego, una de ellas ya se encontraba sin vida y una más fue trasladada a un hospital, donde minutos después de su llegada, también perdió la vida.Se trataba de la directora del semanario El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi y la reportera gráfica Sheila Johana García Olivera.Luego de los hechos violentos, el Gobernador veracruzano habría mencionado que existen 4 líneas de investigación y aseguró que este acto no quedará impune.