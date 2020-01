Nace en el CAE de Xalapa el primer bebé del 2020

Para la familia de Eulalia y Adán Cruz, el festejo para despedir al año viejo mudó sorpresivamente a una fiesta de bienvenida para el nuevo integrante de la familia: un bebé de 3.8 kilogramos, nacido la madrugada del primer día de 2020.



El pequeño, atendido en el Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa, se convirtió en el primer niño del Año Nuevo.



En entrevista Elvira, hermana de Eulalia, madre del recién nacido; relata que todos en la familia se preparaban para recibir al 2020 cuando cerca de las 22:30 tocaron a la puerta las hijas de Adán Alonso Sánchez, su cuñado.



"(Ella) estaba en su casa. Nos reunimos en casa de mi mamá, estábamos reunidos para recibir el año, pero llegaron mis sobrinas y me dijeron que su mamá se sentía mal, que si la podíamos acompañar. Como a las diez y media nos venimos para acá (al CAE)", relató.



Eulalia entró de emergencia al nosocomio a mitad del trabajo de parto y entrada la madrugada dio a luz a un varón de 3 kilos 800 gramos.



Adán Alonso Sánchez, padre del recién nacido, también lo es de un niño de 8 años y dos chicas de 15 y 16 años, todos de Tlacolulan.



"Llegamos como a las 12 (...) Estábamos en la casa (en Tlacolulan); llegué después de un día de trabajo. Estábamos con mis hijas y (Eulalia) ya se quería venir (al CAE)", recordó.



Sin embargo, ni Eulalia ni Adán todavía tienen decidido el nombre del nuevo miembro de la familia.



"Mis hijas me dicen un nombre, y me dicen otro y todavía no nos decidimos", comenta Adán en tono de broma.