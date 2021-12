Nada detiene a Santa Claus; sufre accidente y llega en silla sobre ruedas a Tuxpan

Como ejemplo de que “cuando se quiere, se puede”, Santa Claus llegó a la ciudad no en trineo tirado por los renos liderados por “Rodolfo”, sino en silla sobre ruedas, luego de sufrir un accidente.Con su tradicional traje rojo y sonora carcajada, el personaje se instaló a mitad de la carretera Tuxpan-Tampico, en las proximidades del 39 Batallón de Infantería en la colonia Alto Lucero, donde pide ayuda pues enfrenta discapacidad por un accidente de trabajo.Se trata de Orlando Hernández, quien explica que no puede caminar debido a que hace 8 años cayó de una altura de dos pisos cuando trabajaba como soldador.Pero agrega que la discapacidad no es una barrera cuando se tiene necesidad de sostener a una familia y, además, provocar sonrisas y despertar la ilusión de los niños que lo saludan al pasar a bordo de los vehículos de sus papás.Así, al ritmo de pegajosas melodías gruperas de temas navideños, Orlando baila en su silla sobre ruedas, o lo intenta, alegrando momentáneamente a los conductores que, de muy buena gana, le obsequian algunas monedas.