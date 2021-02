Nada está dicho sobre mañaneras de AMLO: TEPJF

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdés, aclaró que en el tema de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre si puede o no manifestarse sobre temas electorales, nada está dicho, porque el asunto de fondo no ha sido resuelto.



La noche del pasado miércoles, la Sala Superior del TEPJF sesionó de manera privada y virtual para atender una impugnación sobre la resolución del INE que interpuso medida cautelar sobre las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal.



El INE ordenó que en tanto el jurídico electoral resuelve si el Presidente violenta o no la ley al referirse en sus conferencias a temas electorales, ello en medio de un proceso, no puede referirse a dicho tema y la medida alcanzó a gobernadores y funcionarios públicos en general.



El Tribunal Electoral revocó la decisión del Consejo General del INE y con ello, dejó sin efecto la media cautelar pero el fondo del asunto no está determinado.



“El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, aclaró que hasta el momento no se han resuelto en definitiva los asuntos de fondo de las conferencias matutinas para el actual proceso electoral”, difundió el órgano jurídico a través de un comunicado.



Detalló que existen, aún, entre 6 y 7 recursos que siguen abiertos y que prevén resolver en las próximas semanas.



“Es un tema de fondo que se tendrá que analizar con absoluto rigor, con total apego al marco legal aplicable y eso es lo que se hará en las próximas semanas, en una sola resolución, para poder generar un dictamen final sobre lo que tendrá que ser el alcance de las mañaneras”, explicó Vargas Valdés.