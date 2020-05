Nada me impide ser Fiscal Anticorrupción: Ailett García

La Fiscalía de Combate a la Corrupción debe actuar apegada a la ley y a la normatividad, por lo que quien incurra en ilícitos tendrá que enfrentar su responsabilidad sin importar afinidades políticas, de amistad o familiares, señaló Ailett García Cayetano, aspirante a Fiscal Anticorrupción.



“Sí, por supuesto, esta parte de la imparcialidad me parece que va muy ligada a los valores y puedo asegurar que los tengo, no hay nada que yo tuviera que ocultar y nada que me impida tener un cargo de esta naturaleza, me siento firme y convencida”, dijo durante entrevista vía telefónica.



La actual Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirmó que cuenta con la preparación y capacidad para encabezar la titularidad de la Fiscalía, por lo que presentó su registro para acceder al proceso de selección que planteó el Congreso del Estado.



Dijo que se trata de una aspiración “legítima”, así como un “reto” ante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde el objetivo es evitar situaciones que han afectado al Estado en los últimos años y que estos no se repitan.



“Sí tengo la experiencia, he estado en varias áreas del derecho, en juzgados de distrito, federales, esta área es jurisdiccional totalmente pero tuve contacto con los procesos penales federales, ahí mi intención de estar conectada con el área penal, he trabajado para la Judicatura federal y en el propio Poder Judicial del Estado de Veracruz, todos estos contactos fueron encaminados a materia penal”, detalló.



Dejó un claro que su relación familiar al ser hermana de una Diputada federal, así como esposa de un Secretario de Despacho Estatal, no ha influido en su actuar como servidora pública, por lo que de lograr acceder a la Fiscalía, así continuará.



“Poder sumarle a Veracruz porque aquí vivo, aquí crecí, mi familia está aquí y la lucha por estos temas que la sociedad desafortunadamente no conoce tanto, implica el día a día la libertad de la gente, de todos poder caminar por las calles con la seguridad que merecen, es el reto de los servidores públicos, entonces lo que quiero decir es que no encuentro un juzgamiento a la trayectoria o esfuerzo al que me comprometo a dar en caso de pasar más allá de este proceso”, dejó en claro García Cayetano.