Nadie actúa contra la rapiña en Veracruz, lamentan transportistas

En el estado de Veracruz, todo camión que vuelca es víctima de rapiña, lamentó el miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Alianza Mexicana de Autotransporte A. C. (AMOTAC), Lauro Rincón Hernández.Explicó que esto se debe a que nadie es detenido y la autoridad sigue pasiva ante estos actos; incluso, aseveró que hay puntos donde los accidentes son provocados a fin de robar pues las empresas aseguradoras ya no cubren los gastos de estos accidentes.Son pérdidas millonarias incalculables y por eso exigen que la rapiña sea considerado como delito grave.El entrevistado señaló que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en actos de rapiña y el punto preferido es la autopista Córdoba-México, en las cumbres de Maltrata donde incluso ya hay grupos que se dedican a voltear los traileres y robarse todo lo que contengan."En ocasiones no se sale la mercancía y llegan con picos y herramientas para abrir a la vista de la Guardia Nacional que no hace nada para frenar el robo", dijo.Reiteró que los transportistas pierden pues las aseguradoras ya no les pagan y esto solo deja pérdidas millonarias que ya no recuperan.Ante ello, insisten que es necesario que se aplique la ley pues finalmente son delincuentes organizados que deben ser encarcelados.