Nadie combate tala clandestina en Pico de Orizaba: Ambientalistas

El problema de la tala clandestina no se frenará mientras las autoridades no tengan la voluntad para hacerlo y vean más allá de los años que les tocan de administración, pues es una situación de sobrevivencia para las próximas generaciones, advirtieron ambientalistas.



Señalaron que se llevan más de 30 años denunciando la tala sin que ningún Gobierno haya puesto solución, pese a la crisis por la falta de agua que en unos años empeorará.



Advirtieron que camiones cargados de madera salen de la zona del Parque Nacional Pico de Orizaba mientras las autoridades “por un lado no los ve, por otro lado no los oye y por otro lado no lo habla”.



Mencionaron que atender esa situación le corresponde a la Profepa, pero esta dependencia tiene sólo tres inspectores, no tiene recursos y además cuando van a realizar una actividad lo anuncian antes, de manera que cuando recorren nunca encuentran aserraderos.



Sobre las posibles soluciones para esta problemática, consideraron que una podría ser que hubiera vigilancia en los seis accesos y salidas del Parque Nacional, pero aunque se ha solicitado por años nunca se ha hecho.



Otra, añadieron, es que se ofrecieran programas de empleo temporal, como se hacía anteriormente, para dar trabajo a la gente y no se viera en la necesidad de talar, porque no lo hacen porque sean malos, sino por una cuestión de supervivencia de sus familias.



Explicaron que mucha gente tala para atender sus necesidades, pero muchas más lo hacen porque se las compran grandes consorcios que la industrializan y que la sacan ilegalmente en trozos de madera.