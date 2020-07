Nadie impide robos en kínder de Xalapa; amenazan con linchar a ladrones

A pesar de que autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen conocimiento de los constantes robos al Jardín de Niños “Carmen Ramos del Río”, ubicado en la calle Niños Héroes de la colonia Dolores Hidalgo, en Xalapa, han hecho caso omiso.



Una de las integrantes de la sociedad de padres de familia del plantel y cocinera de la institución, Soledad Contreras Hernández, afirmó que ya acudieron a la FGE para informar que en los últimos meses, el centro escolar ha sido robado en 15 ocasiones.



Las autoridades les afirmaron que, ellos, como padres, no pueden proceder a denunciar, pues es competencia de la directora o supervisora realizarlo.



“Nos dijeron que nosotros como padres de familia no podemos hacer nada, que la que tiene que tomar cartas en el asunto es la directora o la supervisora. Hablamos con la Directora y nos dijo que tiene COVID-19, que no puede asistir y que la Supervisora acaba de salir también de eso, que no le han dando de alta”.



“Entonces les preguntamos en la Fiscalía que qué podríamos hacer y nos dijeron que un poder notarial pero el poder notarial nos cuesta 3 mil pesos y que si no, como padres de familia hiciéramos un escrito con todas las pertenencias que se han robado y que entonces quien tenía que pagar los daños es el personal”.



Aseguró que ya tienen identificado a los presuntos ladrones, pues uno de ellos, el pasado martes, fue encontrado robando pero fue resguardado en un hogar cerca del kínder hasta que la Policía se fue.



“El martes perseguí al ladrón porque lo encontré adentro del jardín. Es conocido, las personas que han entrado son conocidas de la colonia. La Policía sí nos ha estado apoyando pero nos dice que si no hay ninguna denuncia, pues que ellos se lo llevan pero que al otro día salen”.



“Sabemos donde viven las personas que se han metido con él. El Jardín ya lo tienen vacío, ya no hay nada. Ese día a la hora que yo entré, el chavo iba saliendo con el material de los niños, los perseguí pero lo encerraron con unos vecinos que incluso llevan a sus niños al Jardín y lo sacaron hasta que la Policía se había ido”.



Equipo de sonido, televisores, herramientas, material para actividades de los alumnos, es lo que han sustraído los últimos meses en dicho centro escolar y ante la nula respuesta de las autoridades educativas, de la Fiscalía y de la misma dirección del Kínder, informó que los padres de familia van a linchar a los ladrones.



“Son como 10 ladrones los que se meten. Estaban comentando unos papás que si las autoridades o la directora no hacen nada, pues que lo van a linchar, yo creo que eso es lo que quieren las autoridades, que lo maten, es lo que van a provocar”.



Agregó que inicialmente los sujetos robaban por las noches y eran vistos por los propios vecinos y no informaban de lo ocurrido pero últimamente ya entran a plena luz del día, por lo que urguió a las autoridades competentes darle pronta atención a esta problemática.