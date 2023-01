Nadie para el robo de cable eléctrico en Villa Allende, Coatzacoalcos

El robo de cable eléctrico sigue afectando a la población de Villa Allende, sin que los propios habitantes denuncien a quienes se llevan las líneas.Alejandro Trujillo, agente municipal de la localidad, señaló que el problema daña a toda la comunidad, pues los deja sin el servicio por varias horas y días, prueba de ello fue la suspensión a finales del año pasado que se prolongó por el robo del conductor en diversos sectores."El robo no está en sus manos y difícilmente lo pueden controlar, si la gente ve sospechosos que denuncien. Por un robo de cable nos provoca daños a toda la población, a veces sin hasta vecinos. No vamos a acabar, poner cablen de aluminio y se sulfata, no quieren poner de cobre porque se lo roban", expuso.Recordó que CFE tiene el proyecto de sustituir 7 kilómetros de cableado eléctrico, con lo que esperan mejorar el servicio.Pidió a la población de Villa Allende denunciar a quienes se roban el cableado, pues es la misma gente de la villa la que afecta a sus vecinos."CFE ha estado trabajando por la falta de mantenimiento y por los fuertes vientos que azotan en especial en esta zona y sufren deterioros, se dañan las cuchillas, algunos materiales de ahí y CFE viene y atienden. Hay pláticas para mejorar el cableado, postes de luz en malas condiciones y con los vientos pueden provocar daños físicos", reveló.