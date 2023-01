Nadie quiere ser policía en Huiloapan

La Policía Municipal en Huiloapan no se ha podido conformar porque no hay aspirantes, reveló la alcaldesa Lizeth Méndez Rosas, quien apuntó la salvaguarda de la integridad de los habitantes la sigue brindando la Secretaría de Seguridad Pública."De hecho se convocó el año pasado, pero no se pudo concretar el tema porque la población ha pedido que la Policía Municipal esté conformada por gente del municipio, además muchos elementos sabemos que desisten. Se convocó pero no hubo respuesta".Aunque hasta el momento no se han presentado eventos graves en materia de inseguridad como en otros municipios de la zona centro, reconoció que ninguno lugar está exento de alguna situación."Tenemos Policía Estatal, estamos coordinados y siempre esperando que no suceda algún siniestro, sabemos que desafortunadamente los siniestros pueden ocurrir en cualquier municipio".Añadió que tienen buena relación con personal de la SSP y se coordinan con este para poder dar la atención a la gente."Siempre he tenido el respaldo de Seguridad Pública, pero insisto que no estamos exentos de que en algún momento pueda suceder alguna situación, pero bueno nadie lo desea, ningún Alcalde quiere que en su administración pase".