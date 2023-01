Nadie se ahogó en playas de Coatzacoalcos estas vacaciones

Coatzacoalcos cerró el 2022 con saldo blanco en ahogamiento de personas durante temporadas vacacionales, confirmó el director de Protección Civil, David Esponda Cruz.En este sentido recordó que asimismo durante el paso de diferentes frentes fríos tampoco se perdieron vidas humanas, pese a que muchas veces los turistas son necios y hacen caso omiso a las recomendaciones."En el operativo que concluyó la Marina por la temporada decembrina quedamos en saldo blanco, no tuvimos ningún fallecimiento por ahogamiento y tuvimos personas en riesgo, turistas, pero fueron apoyados de inmediato por vecinos y personal de la marina, concluimos el año con saldo blanco", dijo.En este sentido pidió a la población, en el marco del ingreso del frente frío número 27 este miércoles, que evite ir a la zona de playa para que no corran riesgos.Y es que mencionó que este fenómeno meteorológico traerá vientos de 75 kilómetros por horas y fuertes lluvias que mantendrán la alerta gris activada."Continuamos alerta gris por los efectos del frente frío porque está previsto que sus efectos comiencen a afectarnos al mediodía o más tarde se sientan eventos del viento de hasta 75 kilómetros por hora", mencionó.Esponda Cruz pidió a la población aprovechar a asegurar casas, láminas, limpiar patios para evitar inundaciones por la lluvia y además que se informen de manera oportuna de lo que dan a conocer las autoridades de manera oficial."Estamos alertas ante emergencias que se pudieran suscitar.En los últimos frentes fríos hemos pedido a turistas que se retiren del mar, recomendamos a sus familiares les digan que no están las condiciones para ingresar y así se pueden evitar accidentes", finalizó.