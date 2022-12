Nahle echa la bolita a CONAGUA por altas tarifas de luz; habrá revisión, garantiza

La secretaría de Energía del Gobierno federal, Rocío Nahle García, afirmó que reclasificación de tarifas de luz en Veracruz y el país no depende tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pues es este organismo el que reporta las temperaturas en cada municipio.Al comparecer ante el Senado de la República este jueves, la funcionaria federal fue cuestionada por el senador panista Julen Rementería del Puerto, quien recriminó que si las tarifas no bajan en Veracruz como en Tabasco, es porque ni Nahle ni el gobernador Cuitláhuac García quieren.De acuerdo al legislador, cambiar las tarifas es “técnica y juridicamente” posible, pero no hay voluntad de la SENER.“¿Qué respuesta tenemos de la Secretaria de Energia y de Cuitláhuac, el Gobernador, nada, el desprecio. (…) En Tabasco sí reclasificaron tarifas, el Presidente nació ahí”, reprochó Rementería.En respuesta, Nahle García garantizó que este tema será revisado junto a la Comisión Reguladora de Energía, la Unidad de Electricidad de SENER y la misma CFE, no obstante, aclaró que esto implica a todos los municipios del país.“Lo que usted me dice me lo han dicho varias personas y vale la pena hacer una revisión de las tarifas en los municipios, (...) tenemos que hacer la revisión en todos los unicipios, también está aquí una persona de la CFE y tenemos que hacerlo.“Son 2 mil 500 municiios, hay que hacerlo en los 2 mil 500, es un caso unico pero sí, yo acabo de estar en mi querido Veracruz, en mi adorado Coatzacoalcos y estuve revisando las tarifas de los municipios del sur de veracruz y estábamos viendo con CFE para el cambio de tarifas”, dijo la Secretaria al responder alusiones del Senador sobre que ella es de Zacatecas, no de Veracruz, ante sus aspiraciones por la Gubernatura.Nahle explicó que esto también depende de CONAGUA pues, por ejemplo, el municipios de Las Choapas, al sur de Veracruz, no alcanzó la reclasificación de tarifas sólo por tener un grado centígrado menos que Huimanguillo, en Tabasco, pese a estar prácticamente pegados.“No es tanto CFE es CONAGUA, hablé con CONAGUA porque ellos tienen la medición de la temperatura y hablaban para (…) yo decía: ‘oye, ¿cómo es posible que en Las Choapas, Veracruz, tiene en frente Huimanguillo, nada más los divide el río, y tú CONAGUA me estás diciendo que en Las Choapas trae un grado menos que en Huimanguillo y ya no alcanzó la recategorización?’.“Entonces se está revisando, entonces sí lo vamos a hacer en los 2 mil 500 municipios y yo creo que también ahi vamos a estar con CONAGUA porque sí da lugar el señalamiento por lo de la CFE”, dijo.La funcionaria incluso pidió reconocer que la CFE logró mantener la tarifa eléctrica a un nivel comparable con precios internacionales, pues en otros países han subido los costos.Señaló que esto ocurrió en lugares como Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. En el caso de Euripa, bajaron sus tarifas porque tenían gas almacenado, pero empezaron a subir porque se acabaron sus reservas y por el conflicto Rusia-Ucrania.“En México hemos mantenido la tarifa y la CFE es el principal aliado, si no, ya aquí estuvieramos en una revolución, créame”, dijo.Cabe destacar que el senador Julen Rementería, tras exhibir las tarifas por miles de pesos que llegan a trabajadores y pescadores en Veracruz, entregó a Nahle una petición de la agrupación “La Leyenda de Chucho el Roto” para que bajen los costos de luz en la entidad.