Nahle podría buscar Gubernatura; cumple requisito de residencia efectiva

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Constitución local que permitía a los no nacidos en Veracruz ser considerados como veracruzanos y por ende contender por un cargo de elección popular, la Secretaría de Energía sí podría buscar la Gubernatura porque cumple con residencia efectiva como requisito para ser gobernadora de Veracruz.Y es que, la SCJN mantuvo como válido que las personas con una residencia efectiva de 5 años en la entidad sean consideradas veracruzanas y por tanto, que también tengan posibilidades de aspirar a un cargo de elección, como el de la Gubernatura.El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, aclaró durante la sesión de la SCJN que no hay conflicto entre los artículos 43 y 11 de la Constitución Política de Veracruz porque coinciden en que para ser veracruzano es necesario tener una residencia efectiva, en este caso, en Veracruz.“Así que una persona que tenga una residencia efectiva de 5 años, para efectos del Artículo 43 va a cumplir los dos requisitos, tanto ser veracruzano como una residencia de cinco años”.“Aquí no hay conflicto para los requisitos de ser Gobernador o Gobernadora, porque está previsto en el artículo 43”, sostuvo.Es decir, lo invalidado por la SCJN es en relación a la porción “son veracruzanos las y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal que tengan hijos veracruzanos” de la fracción III del Artículo 11 de la Constitución Política.