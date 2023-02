Nahle y hasta yo podría ser candidato a Gobernador en Veracruz: AMLO

Luego del revés que sufrió una porción de la reforma a la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política de Veracruz por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sí puede contender por la Gubernatura e incluso él también puede, al ser hijo de un veracruzano.“Yo no entiendo bien cómo está esa resolución; yo creo que no la limita (…), porque yo recuerdo que, creo que el artículo 11 de la Constitución del Estado establece que para ser gobernador de Veracruz se necesita ser originario o hijo de veracruzano.“Por ejemplo yo puedo porque mi papá era de Veracruz, mi madre tabasqueña, de acuerdo con la Constitución. Pero se puede también por la residencia y ya Rocío fue Diputada Federal, Senadora por Veracruz. Diputada Federal por el Distrito de Coatzacoalcos, que ganó de mayoría, ganó de mayoría el Senado”, destacó.Añadió que la Senadora tiene licencia al estar en la Secretaría de Energía y encabezar la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como la rehabilitación de otras factorías.López Obrador incluso exhibió al senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, al recordar que quedó en segundo lugar y que recibió al partido político español de ideología ultraconservadora y ultranacionalista VOX.“Ganó de mayoría, no es plurinominal. Obtuvo un millón 800 mil votos y el segundo (…) Julen Rementería, el que trajo a los de VOX de España (un millón 261 mil votos) más de 500 mil votos, o sea, lo cepilló”, ironizó.Aseveró que precisamente políticos como Rementería del Puerto “celebran” que Nahle no compita por la Gubernatura cuando a su parecer, en el caso de que gane la encuesta, sí lo podrá hacer al tener la residencia.Reiteró que aunque tiene posibilidades de contender por la Gubernatura, en septiembre de 2024 se jubilará: “Ahí sí ya no nos vamos a poder ver, pero siempre los voy a recordar con afecto”.Hay que recordar que este martes 31 de enero los ministros del máximo Tribunal aprobaron la reforma al artículo 11 de la Constitución local, aunque eliminando la porción normativa que permitía a padres de hijos nacidos en Veracruz contender por un cargo como la Gubernatura.No obstante, la carta magna veracruzana sí permite contender por dicho cargo a quien tenga una residencia efectiva de 5 años en la entidad.