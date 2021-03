Naolinco espera gran afluencia de turistas por Semana Santa

El director de Protección Civil en Naolinco, Eduardo Yáñez Reyes, informó que esta área se prepara con un operativo especial en coordinación con el Gobierno Estatal, por la próxima temporada vacacional de Semana Santa.



El funcionario municipal dijo que se espera que a Naolinco llegue gran afluencia de turistas durante esos días de asueto.



Y es que señaló que, a pesar de la pandemia, este municipio no ha parado de recibir a los visitantes, principalmente en los fines de semana.



“Naolinco no ha parado de recibir gente, todos los días y los fines de semana llegan más, piensan que no hay pandemia pero hay que tener cuidado porque en todos lados hay contagios y la gente se confía”, expuso.



Agregó que además se tomarán medidas para evitar aglomeraciones en eventos religiosos.



“Se está trabajando en el programa, nos lo pidieron del Estado. Se tomarán medidas para eventos religiosos pero se recibe más gente el sábado de Gloria y Domingo de Resurrección”, finalizó.