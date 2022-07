Esta mañana se manifestó en plaza Lerdo de Xalapa, Petra Vázquez Alvarado, una mujer de 75 años de edad originaria de la localidad Buena Vista, municipio de Naolinco, para pedir ayuda al Presidente Municipal; expuso que en el Registro Civil le dijeron que no está en el sistema.Refirió que al solicitar inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores le piden el acta de nacimiento, por lo cual acudió al Registro Civil a fin de solicitarla; sin embargo, los encargados le dijeron que no se encuentra en el sistema, por lo que acusó que le perdieron su acta.Asimismo, refirió que ha acudido a municipios aledaños pero tampoco le dan razón de ese documento.Petra solicitó el apoyo de las autoridades, pues resaltó que es una situación que no debería ocurrir y por derecho debería poder acceder a la ayuda del Gobierno.