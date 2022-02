Narcomenudeo, de los crecientes delitos que le heredaron a Ahued en Xalapa

Datos del Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva de la organización Observatorio Nacional Ciudadano refutan la postura del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, en el sentido de que no hay narcomenudeo en la Capital El Observatorio, basado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirma que este es uno de los cuatro delitos que más crecieron en 2021 y que se mantienen a la fecha; tan es así que los últimos hechos de violencia están ligados a este delito.Adicionalmente, tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Fiscalía General del Estado (FGE) han procedido en detenciones y procesos penales por este tipo penal este último año.El caso más reciente derivó del hallazgo en días pasados de tres cuerpos abandonados en el camino antiguo a Las Ánimas , donde de acuerdo con la principal línea de investigación de la FGE hay vinculación con este tipo penal.Durante el anuncio de estos avances en la indagatoria, dados a conocer por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, estuvo presente el Presidente Municipal. Horas después, el propio Alcalde señaló desconocer este tipo de delitos.“No es así, yo no tengo esa información, no la hemos nosotros registrado”, afirmó en una entrevista posterior, donde negó categóricamente que existan bandas dedicadas a este delito, así como tampoco hay cobro de piso, afirmando que las tiendas están “en paz”.Cabe destacar que, de acuerdo con el Observatorio, el narcomenudeo es uno de los delitos al alza heredados por Hipólito Rodríguez Herrero, junto a la violación, el robo a transporte público y el robo a transeúnte, los que más crecieron el año pasado. La extorsión también se mantuvo.De esta forma, el Observatorio destaca que este delito aumentó 54.57 por ciento en la capital veracruzana con respecto al año 2020, siendo el tercero con mayor incremento, entre los ya mencionados.Además de estos tipos penales que se mantuvieron al alza en el año, algunos otros incrementaron en el último mes de la medición del Observatorio -noviembre- con respecto al mes previo, es decir, en noviembre del año pasado sobre octubre de la misma anualidad.Así, el homicidio doloso creció un 25 por ciento respecto a la tendencia que existió en octubre; la extorsión subió 33.33 por ciento en noviembre con relación al mes anterior; este es el otro delito que el Alcalde ha negado.