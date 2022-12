Narcomenudeo en Veracruz se elevó 70%, revela censo de Causa en Común

En el estado de Veracruz, el delito de narcomenudeo aumentó a razón de 71 por ciento de 2021 a 2022, exhibió el documento “Análisis de los datos sobre denuncias y víctimas reportadas enero-octubre 2022” de la agrupación Causa en Común.Al comparar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el observatorio ciudadano se enfoca en el crecimiento de la incidencia de dos delitos de alto impacto: el secuestro y los delitos contra la salud, en la categoría de narcomenudeo.En el caso de esta Entidad, el narcomenudeo creció a razón de 17 por ciento y destacó entre las cinco entidades con mayor incremento de un año para otro: Nayarit con 155 por ciento; San Luis Potosí con 113 por ciento, Aguascalientes con 72 y Quintana Roo con 58 por ciento.El secuestro tuvo un incremento de 44 por ciento en las cifras del Secretariado, bajo el análisis de Causa en Común ocupó los tres primeros lugares del país, al lado de Chiapas con 71 por ciento y Michoacán con 60%.La agrupación resaltó además un descenso en la incidencia de trata, con una caída de 55 por ciento de 2021 a 2022.Otros delitos en los que hubo variaciones fueron el homicidio doloso, que retrocedió casi 20 por ciento.Causa en Común señala que no todas las denuncias reportadas son aceptadas en las carpetas de investigación por los agentes del Ministerio Público, por lo que las cifras de delitos ocurridos y denunciados no coinciden con las cifras que reporta el SESNSP.Adicionalmente, existe la posibilidad de que las cifras de víctimas reportadas sufran manipulaciones u omisiones, por lo que este informe tiene por objetivo analizar los datos reportados por la autoridad, lo que claramente no refleja la realidad de la incidencia delictiva en el país.