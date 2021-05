Narrativa hostil del Presidente impacta en violencia política, afirman

Con 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales, Rubén Salazar, director de la Consultoría Etellekt considera que hay en el país “un clima de acoso, de hostigamiento, de amedrantamiento, frente a quien quiere aspirar a un puesto de elección”.



Al referirse a los datos del Cuarto Informe de Violencia Política que Etellekt presentó este miércoles, comentó en entrevista que la violencia es muy amplia y que a la Consultoría le ha costado mucho trabajo analizar “toda esta narrativa hostil que se está presentando a diario por el Presidente de la República que finalmente sí tiene un impacto dentro de muchos de estos comportamientos violentos que estamos observando”.



Dijo que esta narrativa “promueve la violencia en muchas de estas huestes de sus propios partidos y esto no contribuye a que haya un piso parejo, porque afecta a la propia equidad de la contienda, porque quien gobierna no quiere convivir democráticamente con quien es opositor o aspiran al mismo puesto que ejercen. Esto provoca que se esté intentando, pretendiendo, conservar el poder a través de la violencia”.



Para Rubén Salazar “la comunicación que se está empleando en este sentido, para denostar a la oposición, también es violencia” y no sólo a la oposición, puntualiza, “también a los periodistas, a los activistas, a quien no piensa igual, a quien no comparte el mismo proyecto de gobierno, a quien cuestiona determinadas acciones de gobierno o actos de corrupción e incluso de negligencia criminal, como lo que ocurrió con el Metro y todo eso no se está traduciendo a través de una comunicación que esté operando bajo el marco de la democracia”, asentó.



El Director de la Consultoría Etellekt pone atención en un dato de este nuevo reporte de violencia política: el número de agresiones ya es 64% superior al alcanzado en el mismo periodo electoral 2017-2018.



“Este es un tema que nos debe preocupar, porque esta es una elección intermedia, donde no está la carga de una elección presidencial”, comentó al conversar con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio.



“Una cifra 64% superior en relación a todas las agresiones que estamos evaluando desde amenazas, los homicidios en contra de políticos y candidatos, secuestros, incluso actos de intimidación o de maltrato físico y verbal, aquí si entre militantes de partidos rivales, que son agresiones que se han venido presentando, sobre todo en ciudades muy importantes donde algunos grupos de choque les impiden a otros realizar actos proselitistas, hacer labor política en muchas colonias, lo hemos visto en alcaldías importantes de la ciudad de México como la Benito Juárez”.



Salazar insiste en la narrativa que se está observando “con una serie de mensajes demasiado hostiles de lo que es la presidencia hacia la oposición. Esta narrativa permea hacia abajo. La emplean los gobernadores, los alcaldes, los dirigentes políticos contra los adversarios”.



“Es cuando vemos este tipo de actitudes en los eventos proselitistas y llegan los grupos de choque a reventar los actos de campaña, en algunos casos ha habido disparos con armas de fuego”, expuso.



Dijo que “aun cuando la cifra de políticos asesinados sí tiene un descenso del 15 por ciento, hasta el 30 de abril que es el corte que presentamos, han perdido la vida 79 políticos y han aumentado muchísimo las amenazas”.



“También tenemos asaltos y robos sin violencia. Llegan a robar equipos de cómputo, de telecomunicaciones, papelería electoral, a muchos candidatos, en oficinas partidistas, en sus vehículos”.



Agresiones a candidatos municipales



El consultor comenta que de estas 476 agresiones que estamos registrando en lo que va de este proceso electoral, casi el 80-85% son agresiones que se están cometiendo en contra de políticos y candidatos del orden municipal, en más de 206 municipios.



Este dato, añade, muestra que hay municipios que están controlados por familias que se han venido heredando el poder desde hace por lo menos 10 o 15 años, que cuando surgen nuevos cuadros políticos que no piensan igual o que tienen una idea distinta pues simplemente a través de la violencia no se les permite aspirar a un cargo de elección.



“Tal pareciera que este es el ejemplo que se les está dando desde el poder presidencial porque la oposición es la mafia y ese es el calificativo, no puede haber un proyecto distinto más que el mío”, comentó.



Dijo que de continuar esta espiral de violencia, “lo que podemos esperar después del 6 de junio es que lamentablemente la calidad de los funcionarios por los que hemos votado, se traduzca al final en gobiernos corruptos, en gobiernos irresponsables, en obras públicas que se construyen bajo el manto de la corrupción, como el metro y que las víctimas finales de esta violencia vamos a ser los ciudadanos”.



“Me parece que no podemos esperar que el gobierno solucione las cosas porque es parte del problema pero sí como electores sí revisar por quiénes estamos votando y revisar si los candidatos que están encabezando estas preferencias y convirtiendo en las principales propuestas para ser nuestras autoridades electas si llegaron ahí a través de vías democráticas o a través de estas violencias”.