NBA suspende temporada tras positivo de coronavirus de un jugador de los Jazz

La NBA suspendió su temporada "hasta nuevo aviso" después de que un jugador del Jazz de Utah dio positivo por el coronavirus, un movimiento que se produjo sólo unas horas después de que la mayoría de los propietarios de la liga se inclinaran hacia juegos sin fanáticos en arenas.



Ahora no habrá ningún juego, al menos por el momento. Una persona con conocimiento de la situación dijo que el jugador de Jazz que dio positivo fue el centro Rudy Gobert. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni la liga ni el equipo confirmaron la presunta prueba positiva.



“La NBA anunció que un jugador en el Jazz de Utah ha dado un resultado preliminar positivo para COVID-19. El resultado de la prueba se informó poco antes del inicio del partido de esta noche entre el Jazz y el Thunder en el Chesapeake Energy Arena. En ese momento, el juego de esta noche fue cancelado ", dijo la liga en un comunicado de prensa."



El jugador afectado no estaba en la arena", dijo la liga en un comunicado. "La NBA utilizará este paréntesis para determinar los próximos pasos para avanzar con respecto a la pandemia de coronavirus".