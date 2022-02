Neblina complicó aterrizaje en Aeropuerto de Minatitlán

Una aeronave del aeropuerto de Minatitlán tuvo problemas para aterrizar este jueves por la mañana, debido a la densa neblina.Su llegada se esperaba a las 7:15 horas, sin embargo, tuvo que dar varias vueltas en el cielo antes de poder lograrlo.El administrador del aeródromo, Victor Ballinas Moela, dijo que no es la primera vez que esta situación se presenta.De acuerdo con la información, la poca visibilidad provocó que la aeronave sobrevolara el espacio aéreo de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, manteniéndose en patrón de espera hasta que las condiciones mejoraron."Fue una aeronave de aviación general, son vuelos que pueden llegar en cualquier horario y que se encontró un banco de niebla y se mantuvo en patrón de espera al no poder aterrizar y lo hizo hasta las 8:30 sin contratiempos", dijo.Se trató de una aeronave de aviación en general que no tenía un itinerario específico. Su primer intento de aterrizaje fue cerca de las 7:15 de la mañana y fue hasta las 8:29 que pudo descender en la terminal.Desde temprana hora se presentó la densa neblina en zona del malecón costero de Coatzacoalcos, cubriendo algunos edificios e impidiendo la visibilidad entre automóviles en poco más de un metro.