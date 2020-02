Necesario el aumento a impuestos para atender problemática ambiental: empresa

Ante la aceleración que ha tenido el cambio climático, en donde la agenda se ha reducido del 2050 para el 2030, es importante que se haga consciencia por parte de todos antes de que sea demasiado tarde, consideró Juan Carlos Sierra García, gerente general de Industria de Separación y Reciclaje Mareco.



Recordó que actualmente se ha incrementado la aplicación de impuestos en el tema ambiental, pero esto no debe ser motivo de queja, pues se trata de contar con mayores recursos para generar proyecto de gran impacto para la mejoría del entorno.



Comentó que, por años, el Fondo Ambiental Veracruzano no ha podido emprender más que proyectos pequeños que no resuelven mucho de la problemática ambiental, y eso ha sido por falta de recursos.



Admitió que ese tema les pegará a los bolsillos de los ciudadanos, pero también éstos deben concientizarse acerca de que su participación es necesaria para proteger el entorno.



Mencionó que a veces algunos quieren que sus ciudades se vean como Suiza o Alemania, pero allá hay un pago promedio de 100 euros por el manejo de los residuos sólidos, y aquí es de apenas 90 pesos.



Agregó que además del pago, hay que tener conciencia también de no llevar a cabo acciones que dañen en entorno.