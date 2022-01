Necesario que autoridades estatales actualicen tarifas: taxistas de Orizaba

Como necesario, calificó el dirigente de taxistas CROM en Orizaba, Ernesto Perfecto Martínez, que las autoridades estatales autoricen la actualización de la tarifa, pues la situación que enfrentan después de la crisis económica fruto también del coronavirus, es fuerte.Añadió que hay aumentos en el costo del transporte federal, pero en el transporte público en la modalidad de taxi, no se ha tenido un reajuste desde hace 10 años."En cuestión de aumentos en eso la autoridad ha hecho poco caso a esto, pasan administraciones y no llegamos a los acuerdos".Indicó que la población está consciente de que el problema económico es serio no sólo para un sector, sino para todos incluyendo a los trabajadores del volante."Sin embargo, la ciudadanía nos comprende a nosotros y de lo que estamos cobrando, la ciudadanía lo acepta, porque sabe cómo está la situación, o sea ellos son comprensibles, porque no tenemos problemas respecto al cobro ya le digo que son conscientes. Algunos nos dan cinco pesitos más en algunas corridas".El dirigente apuntó que el gobierno solo les hace los tiempos para responder muy largos, pero insistió, la gente busca apoyarles otorgándoles un poco más de dinero a iniciativa propia.Sobre los altos cobros que hicieron algunos taxistas en las pasadas fiestas decembrinas, pues en corridas que se paga 30 pesos exigieron hasta 50 pesos, dijo que esos temas se tienen que aclarar en la Delegación de Transporte Público y denunciarlos.